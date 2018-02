Operazioni “Martingala” e “Vello d’oro”, Avviso Pubblico: infiltrazioni mafiose ovunque

Avviso Pubblico esprime – si legge in una nota stampa - il più vivo e sentito plauso ai magistrati della Direzione Investigativa Antimafia e alle procure distrettuali di Firenze e Reggio Calabria che con l’ausilio della Guardia di Finanza con grande competenza e professionalità hanno portato a termine le Operazioni “Martingala” e “Vello d’oro”.

“Queste operazioni confermano ancora una volta come la ‘Ndrangheta sia sempre più presente nelle regioni del Nord Italia, oltre che all’estero. Una triste conferma di quello che sosteniamo da anni nei nostri incontri e corsi di formazione realizzati con Avviso Pubblico – ha dichiarato la Vicepresidente e Coordinatrice regionale per la Calabria di Avviso Pubblico, Maria Antonietta Sacco, consigliera comunale di Carlopoli -. Dopo le molteplici evidenze investigative e giudiziarie dobbiamo essere ben coscienti che non esistono in Italia territori immuni da fenomeni di infiltrazione mafiosa e lavorare affinché anche la società civile sia informata e consapevole di questo”.

“Le inchieste di cui siamo venuti a conoscenza oggi se da un lato mostrano l’efficienza del lavoro svolto dalla magistratura e dalle forze dell’ordine dall’altro fanno emergere gli attivi legami tra la criminalità organizzata e il nostro tessuto economico – ha aggiunto la coordinatrice regionale di Avviso Pubblico per la Toscana Ilaria Santi, Presidente del Consiglio comunale di Prato - C’è un chiaro sodalizio tra le organizzazioni mafiose e alcuni liberi professionisti che li sostengono e gli permettono di operare sul territorio, consentendogli di ripulire il denaro sporco attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e al riciclaggio o autoriciclaggio.

Tali fenomeni di illegalità diffusa, essendo in continua e rapida evoluzione, richiedono un costante e coordinato aggiornamento delle strategie operative, finalizzate alla loro prevenzione e repressione, anche mediante l’individuazione di innovativi e più efficaci strumenti di intervento”.