Crossinfiore, la Sakro taglia il traguardo e si piazza seconda in classifica

Il 18 febbraio scorso si è disputata a San Giovanni in Fiore, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, la V edizione del Crossinfiore, gara di corsa campestre inserita nel circuito del calendario nazionale della Fidal – Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

Una corsa dura su un percorso ghiacciato pesante tra fango e neve che nonostante tutto non ha impedito alla Scuola Atletica Krotoniate – Sakro di completare al meglio i 6km del tragitto gara, portando a casa anche ottimi risultati individuali.

Tra questi spiccano i numeri di Federico Cottone, classe 1999, alla sua prima esperienza nella corsa campestre, che ha chiuso sesto assoluto nella classifica generale con il tempo di 25 minuti e 14’’ e medaglia d’oro salendo sul gradino più alto del podio nella categoria Juniores, staccando di oltre 4 minuti Francesco Dominielli dell’Atletica Vibo Valentia, medaglia d’argento, e Andrea Bruno medaglia di bronzo.

Un'altra medaglia d’oro è giunta da Cecilia Trocino, classe 2002, anche lei alla prima esperienza in una competizione cross. La giovane atleta krotoniate è arrivata prima nella categoria Allieve. Altri buoni risultati sono giunti dai master, come il secondo posto di categoria SM45 di Raffaele Liotine, capitano della squadra.

Questa quinta edizione del Crossinfiore è stata vinta nella categoria assoluti maschile con il tempo di 23’33’’ da Marco Barbuscio della CorriCastrovillari. 2° posto per il padrone di casa Paolo Audia della Jure Sport, organizzatrice della gara. Medaglia di bronzo per Antonio Amodeo della CorriCastrovillari.

Nella gara femminile prima assoluta la fortissima Teresa Latella, classe ’73, della società Podistica Messina. Secondo posto per Valentina Maiolino della CorriCastrovillari. Completa il podio Olivia Chorzepa del Team Basile.

Dopo la bella esperienza nell'affascinante cross silano, gli atleti krotoniati sono già proiettati ai prossimi eventi invernali in programma a Vibo Valentia e Lamezia Terme il 25 febbraio, per poi arrivare al 4 marzo, data in cui si svolgerà il primo trofeo Città di Crotone, evento che vedrà il debutto anche come società organizzatrice dalla Scuola Atletica Krotoniate, terza tappa del campionato regionale Calabria Cross nelle categorie giovanili, ragazzi e cadetti.