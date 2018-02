Le iniziative di Girifalco per la campagna “M’illumino di Meno”

Si chiama “A piedi verso la luna” l’iniziativa realizzata dal Comune di Girifalco per l’edizione 2018 di “M’illumino di Meno”, la campagna lanciata nel 2005 dai microfoni di Radio2 che, con la trasmissione Caterpillar, ha chiesto ai propri ascoltatori di spegnere le luci non indispensabili. Il Comune di Girifalco, su input del presidente del Consiglio, Elisabetta Ferraina, aderisce alla campagna per la terza volta e, per il 23 febbraio, ha allestito un calendario in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Girifalco e la Ludoteca Fantasilandia. Quest’anno “M’illumino di Meno” è dedicata alla “bellezza del camminare e dell’andare a piedi e alla sostenibilità ambientale. Perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo”, dicono da “Caterpillar”. Perciò, l’idea è raggiungere simbolicamente la luna a piedi. Sono 555 milioni di passi e serve il contributo di tutti.

“Sono moltissime le città e le associazioni che ogni anno – ha affermato il presidente del Consiglio Comunale, Elisabetta Ferraina - aderiscono a questa bella iniziativa che ha la finalità di farci riflettere su quanto la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente dipendano direttamente dalle nostre abitudini quotidiane. Anche quest’anno abbiamo coinvolto il mondo della scuola ed i bambini più piccoli in questo viaggio immaginario e giocoso verso la luna, convinti che la sensibilizzazione verso i temi ambientali debba partire proprio da loro. L’invito per il 23 febbraio 2018 è spegnere le luci e andare a piedi. il 23 febbraio spegnete le luci superflue, spegnete la TV e limitate i consumi, uscite a fare una passeggiata, godetevi il cielo senza inquinamento luminoso. E, per quanto possibile, lasciate ferma l’auto: andate a prendere i bambini a scuola a piedi o riducete il percorso che normalmente fate su ruota per lasciare che siano i vostri passi a misurare il mondo”.

Si inizia alle 10 con gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo di Girifalco e si prosegue alle 17 nei locali della Ludoteca Fantasilandia. Dalle 19 alle 20 si procederà agli spegnimenti su corso Roma.