Realizza pista e giardini non autorizzati. Denunciato il responsabile

Una persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica per abusivismo edilizio. È successo a Petilia Policastro, dove i carabinieri forestali hanno individuato una pista e una gradonatura, realizzati appena pochi giorni fa senza alcuna autorizzazione e in un’area agricola in forte declivio, in località Valle.

Per accedere ad un uliveto con maggiore facilità, un operaio del posto aveva allargato una mulattiera, creando una pista lunga circa 100 metri sul terreno a forte pendenza, provocando così una forte instabilità del versante, in un’area soggetta a vincolo idrogeologico.

Alla fine della pista il responsabile ha inoltre realizzato quattro ampie gradonature, creando delle scarpate alte fino a 3 m, modificando permanentemente lo stato dei luoghi senza alcun permesso.

I carabinieri forestale delle stazioni di Petilia e di Santa Severina oltre alla denuncia hanno anche multato l’operaio.