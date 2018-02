Giro di vite per i locali pubblici. In sette trasmettevano incontri di calcio con abbonamenti privati

Quindici locali controllati, e tra questi sette titolari sono stati denunciati per il mancato rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore per le trasmissioni televisive. È successo a tre bar a Curinga, un circolo di Maida, una pizzeria di Acconia, un pub ed un bar a Cortale.

I carabinieri di Girifalco, coadiuvati da personale tecnico specializzato "Mediaset", hanno effettuato numerosi controlli a locali pubblici nell'area sud lametina, per vigilare sul rispetto delle norme inerenti sul diritto d’autore.

I controlli hanno interessato quei luoghi di ritrovo dove sono state trasmesse le dirette di incontri calcistici a, sulla base di abbonamenti paytv, e nel corso dei controlli i militari hanno che erano usati contratti per uso privato, non quindi fruibili in esercizi aperti al pubblico. Da qui la denuncia ai 7 titolari.