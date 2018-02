Sorpresa in auto in Calabria, era evasa dai domiciliari a Napoli. Arrestata

Era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ma è stata “beccata” in un’auto fuori dalla sua città. È successo a Spezzano Albanese, dove i carabinieri della stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 35 anni di Napoli e già nota alle forze dell’ordine.

I militari hanno fermato un'auto per un controllo, a bordo della quale si trovavano un uomo e una donna del capoluogo campano. I due, infastiditi alla richiesta di mostrare i documenti, sono stati portati in caserma dove la donna, che in un primo momento aveva affermato di non averli con sé, è stata arrestata perché accusata di evasione.

A seguito di una verifa, infatti, i carabinieri hanno scoperto che era sottoposta ai domiciliari per reati commessi a Napoli. Per questo motivo è stata portata nel carcere di Castrovillari.