Basket. Lamezia: prima vittoria al PalaPulerà, Rende battuto e vetta confermata

Primo match in casa al PalaPulerà per il Basketball Lamezia. Cerimonia di premiazione prima del match per le due squadre organizzata dalla Planet Catanzaro, che ha ospitato l’incontro. Doveroso minuto di silenzio per ricordare il piccolo Diego, nipote del play lametino Marisi.

Lamezia inizia il match con Monier, Marisi, Rugolo, Gaetano e Faranna. Rende risponde con Mirando, Gaido, Cilento, Spadafora e Bjegovic.

Molta zona per i silani e tanti problemi per i padroni di casa. Faranna è il faro del gioco lametino, dall'altra parte il terzetto di esterni sopperisce alle difficoltà sotto canestro di Suraci. Lamezia chiude sul 20-19 il primo quarto.

Ad inizio secondo quarto Rende mette il naso avanti per qualche secondo ma Lamezia reagisce prontamente costringendo gli ospiti al time out (29-23). È sempre l'argentino volante Leo Faranna a suonare la carica con una splendida schiacciata (35-29).

Equilibrio nei restanti minuti con Rende che si mantiene a distanza di sicurezza (43-36). Ad inizio terzo quarto il break lametino è da urlo. Pronti via subito 15-0 e vantaggio che tocca i 22 punti(58-36). Nervosismo in casa Rende e espulsione diretta per Spadafora per un colpo al pivot lametino.

Lamezia non approfitta del nervosismo ospite, anzi subisce il clima di tensione. Bjegovic ne segna 5 in un amen (60-41), Rugolo incorre nel secondo fallo antisportivo chiudendo anticipatamente il match. Rende rosicchia punto dopo punto fino al 60-50. I lametini reagiscono chiudendo avanti di 12 punti (64-52).

Quarto periodo giocato punto a punto con i lametini che riescono ad aprire la scatola e mettersi a riparo da sorprese prima con la tripla di Rappoccio (69-56) poi con quella di Rubino e chiudono definitivamente la contesa con la schiacciata di Faranna (84-71).

Buona vittoria per Lamezia che mantiene la vetta del ranking distanziando ancora di più i silani. Prossimo impegno Sabato 24 Febbraio in casa della Scuola bk Viola.

IL TABELLINO

Basketball Lamezia-Bim Bum Rende 87-74 (20-19, 43-36, 64-52)