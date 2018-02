Corigliano. Rifiuti abbandonati per strada, Fidelitas al Comune: intervenire subito

Sono stati diversi i cittadini coriglianesi che si sono rivolti alla Fidelitas per segnalare la presenza di immondizia non raccolta e disseminata in determinati punti del territorio del comune, in particolare in Via Lisbona, Via Vittorio Emanuele e Vico 4 Novembre della popolosa cittadina dello jonio cosentino.

Per questo Giuseppe Vena, presidente dell'associazione, si è rivolto al Comune di Corigliano Calabro per richiedere un intervento immediato.

“Oltre a colpire la bellezza paesaggistica - ha affermato Vena - la presenza di immondizia potrebbe nuocere anche alla salute dei cittadini”.

La Fidelitas ha così sollecitato l'Amministrazione ad attivarsi con l'Assessorato di competenza, con i tecnici e gli operai comunali per risolvere il disagio.