Reti dei trasporti. Il coordinatore europeo in visita ufficiale in Calabria

Pat Cox

Dal 20 al 21 febbraio il Coordinatore Europeo del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, Pat Cox, è atteso in visita ufficiale in Calabria per incontrare le autorità regionali e i maggiori esponenti del settore dei trasporti.

La visita è stata promossa e organizzata da Alessandra Arcodia, fondatore e direttrice Affari Europei dell’associazione non profit Wisdo Public Policy & Management, in collaborazione con la Commissione Europea, la Regione e con l’Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Il Coordinatore Europeo è il massimo esponente della Commissione Europea per lo sviluppo del Corridoio delle reti di trasporto trans-europee (TEN-T) che dalla Scandinavia raggiunge Malta, attraversando Germania e Italia.

Durante l’incontro, Pat Cox discuterà con ciascuno degli attori coinvolti di quali siano le più gravi carenze infrastrutturali, quali i collegamenti mancanti, e su quali opere strategiche dovranno essere concentrati gli investimenti in infrastrutture di trasporto per promuovere la competitività e lo sviluppo economico della Calabria.

Wisdo, nel promuovere questa visita, intende offrire al Coordinatore, che da 8 anni è responsabile del corridoio, l’opportunità di visitare per la prima volta il Sud Italia e incontrare le Autorità regionali e gli stakeholders di Calabria e Sicilia.

La missione dell’associazione, infatti, è quella di facilitare una più intensa cooperazione tra l’Unione Europea e gli attori regionali, al fine di favorire la rappresentanza degli interessi del nostro territorio presso le Istituzioni Europee.

La visita in Calabria avrà inizio a Villa San Giovanni, nel pomeriggio di martedì 20, ai terminali di approdo dei traghetti. In serata si svolgerà l’incontro con il Presidente della Regione, Mario Oliverio e gli Assessori Francesco Russo e Roberto Musmanno.

I temi dell’incontro sono relativi allo sviluppo del sistema dei trasporti europeo in Calabria secondo le linee del piano regionale dei trasporti approvato dalla Regione coordinato con il piano europeo TEN-T. Saranno approfonditi argomenti relativi al trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, con attenzione ai colli di bottiglia ed ai necessari interventi, nonché alle prospettive di sviluppo strategico.

Il 21 febbraio, la delegazione europea incontrerà il management dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro ed i maggiori terminalisti, con una successiva visita del porto e dei terminal contenitori ed automotive.

Wisdo con il suo programma Tranmed per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, nell’ultimo anno ha instaurato un intenso dialogo con la Commissione Europea per dare alla Calabria e alla Sicilia un ruolo non periferico, ma strategico all’interno del corridoio Scandinavo-Mediterraneo.

“Costruire un ruolo più strategico della parte Sud del Corridoio – spiegano dalla no profit - è fondamentale per il rafforzamento della crescita economica non solo delle regioni meridionali, ma di tutta l’Europa”.