A Rende l’assemblea del partenariato del Contratto di Fiume Crati

Il 16 febbraio, presso la sala stampa dell'Aula Magna dell'Unical, si è tenuta l'assemblea del Partenariato del Contratto di Fiume Crati che, allo stato attuale, conta 78 soggetti aderenti tra parte pubblica e parte privata.

Sala gremita, grande partecipazione del territorio che ha plaudito ed approvato all'unanimità il lavoro svolto, giunto alla consegna ai presenti del volume edito Falco Editore: "Il Contratto di Fiume Crati. Dossier conoscitivo per il governo della risorsa Fiume", che reca i patrocini del Ministero dell'Ambiente, dell'Agricoltura, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, dell'Anbi, dell'Upi e della presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, sviluppato per quadro conoscitivi.

A moderare i lavori assembleari Giulio Nicola Nardo, docente del Dipartimento di Scienze giuridiche ed aziendali dell'Università della Calabria, che ha fornito all'Assemblea ogni utile supporto per illustrare la migliore veste giuridica da dare al modello Crati.

I lavori assembleari sono stati aperti dalla lettura dei messaggi istituzionali di saluto pervenuti dal Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Nicola Irto, promotore della legge regionale sui Contratti di Fiume in Calabria, nonché del vice Prefetto, Emanuela Greco.

Al tavolo il Coordinatore del Contratto di Fiume Crati, Paola Rizzuto che ha presentato il quadro delle opportunità ed il Modello Crati quale proposta operativa per la strutturazione del Piano d'Azione del Contratto di Fiume Crati, un nuovo modello di PPP (Partenariato Pubblico Privato); Giuseppe Mendicino, ordinario di idraulica del Dipartimento di Ingegneria Ambientale che ha sviluppato il quadro conoscitivo ambientale.

Nominato a presiedere l'Assemblea Pietro Tarasi, presidente Coldiretti della Provincia di Cosenza e Maria Claudia Marazita nella veste di segretario verbalizzante.

In collegamento Skype, Ricccardo Santolini dell'Università di Urbino, Ecologo, nonché il Dott. Basilio Lorè del Cresme che ha illustrato il quadro conoscitivo per l'accesso ai finanziamenti.

Erasmo D'Angelis, già coordinatore della Struttura Italia Sicura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e oggi Segretario Generale dell'Autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale, è intervenuto in conferenza telefonica per complimentarsi con la coordinatrice, Paola Rizzuto per "(...) lo straordinario lavoro svolto dal Contratto di Fiume Crati. Un modello di buona pratica che parte dal Sud, unico in Italia".

Il Presidente Tarasi ha chiuso i lavori assembleari con l'approvazione all'unanimità confermando il Coordinatore Paola Rizzuto per il prosieguo delle attività delineate ed individuando una Commissione composta da rappresentanze del Partenariato che la supporterà per la stesura della bozza di testo dello Statuto della Società Consortile in cui dovrà svilupparsi il modello di PPP proposto. I lavori dell'Assemblea si aggiornano a dopo la tornata elettorale.