Zes nel vibonese. Cutrullà: “strumento di rilancio dell’intera provincia”

Vibo Marina

Quello di martedì prossimo, 20 febbraio, a Vibo Marina sarà un evento importantissimo per il rilancio della frazione e del territorio tutto, attraverso lo strumento della Zes.

Se ne dice convinto il Consigliere Comunale e Provinciale di Vibo Giuseppe Cutrullà secondo il quale sarebbero tanti i vantaggi che la zona economica speciale porterà all’intera provincia “ma - sostiene - in modo particolare al comune di Vibo ed alla sua Vibo Marina”.

“Per effetto di essa, in particolare – spiega infatti Cutrullà - vi saranno decontribuzioni e agevolazioni fiscali per coloro che sceglieranno di investire nella frazione, ed altresì le aziende già insediate potranno beneficiare di specifici incentivi e di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi”.

Incentivi e condizioni favorevoli che sempre secondo il Consigliere “mireranno a promuovere lo sviluppo delle imprese già presenti nell'area, nonché l’occupazione e l‘insediamento nella ZES di nuove aziende, anche multinazionali. È la nuova frontiera per chi vuole attrarre investitori allettati da interessanti agevolazioni fiscali. Con questa iniziativa si farà reagire la città, facendole fare uno scatto verso il futuro risollevandola dal baratro in cui si trova a causa delle fallimentari amministrazioni comunali a guida Forza Italia degli ultimi 8 anni”.

“Un tempo – continua Cutrullà - Vibo Marina attraeva le migliori multinazionali (Italcementi, Nuova Pignone, per citarne alcune), ed oggi dopo 50 anni i colossi aziendali Italiani ed europei torneranno a guardare a Vibo Marina con enorme interesse. Ed è per questo che come cittadino, prima ancora che come consigliere comunale e provinciale – conclude il consigliere comunale - sento di dover ringraziare l’onorevole Bruno Censore ed il Presidente della Regione Calabria Oliverio per questa grande opportunità concreta di rilancio per il nostro territorio.