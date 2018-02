Calcio: voglia di riscatto in casa Amantea, oggi si gioca

Voglia di riscatto in casa Amantea dopo la sconfitta della scorsa settimana in quel di Siderno.

La squadra blucerchiata affronterà anche oggi un avversario ostico e di vertice come il Cotronei. La squadra giallorossa dopo un periodo iniziale di difficoltà ha risalito la china ed al momento occupa il terzo posto a quota 39. L’Amantea, invece, con 21 punti si trova in piena zona play-out ma la zona salvezza è distante di soli 3 punti.

“È la seconda trasferta consecutiva contro un’altra squadra di vertice ed in salute che sicuramente venderà cara la pelle per rimanere ben piazzata in zona play-off. – afferma il D.G. Giovanni Berardone – Noi dal canto nostro non stiamo attraversando un periodo positivo viste anche le numerose assenze che ci hanno colpito in queste ultime giornate.

Speriamo in una prestazione di livello per cercare di smuovere la classifica che sarebbe importante per tutto l'ambiente. Siamo convinti che rimanendo compatti e uniti faremo del nostro meglio per cercare di mantenere la categoria dell'eccellenza dalla porta principale. Confidiamo in questo gruppo da cui avranno sempre il nostro sostegno per raggiungere i nostri obiettivi”.

Il match, con inizio alle ore 14:30, sarà diretto dal Sig. Spasari (di Soverato) coadiuvato dagli assistenti Condò e Celestino (rispettivamente di Taurianova e Reggio Calabria).