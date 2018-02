Paola, approvato elenco lavoratori in mobilità

Il Consiglio Comunale di Paola ha approvato un ordine del giorno per la “creazione di un elenco di lavoratori della mobilità in deroga”. L’atto servirà a chiedere alla Regione Calabria di adoperarsi affinché venga creato il bacino dei percettori di mobilità in deroga da poter utilizzare nelle amministrazioni locali.

I lavoratori devono essere ricollocati e non possono vivere nella incertezza determinata dalla situazione del momento attuale. Programmare un loro utilizzo, nelle amministrazioni locali, anche dopo i bandi, servirà da un lato a garantire continuità lavorativa e da un altro a colmare le carenze di personale nei Comuni. L’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Paola sarà inviato anche ai Presidenti dei consigli comunali dei paesi dell’intera provincia per la conseguente adozione nelle loro realtà.