Gran gala della danza per sensibilizzare sul tema dell’autismo

La danza come strumento per esprimere emozioni con il proprio corpo, per testimoniare che attraverso l'arte si possono superare diversi ostacoli, per donare un messaggio di speranza. Domani, domenica 18 febbraio, alle 18.30, sul palcoscenico del Cinema Teatro Comunale di Catanzaro si terrà il Gran Galà della Danza: un evento speciale che coinvolgerà alcune tra le più importanti scuole di danza catanzaresi per sensibilizzare e informare il pubblico sul tema dell’autismo.

Un’emozione ancor più forte perché molti Maestri hanno debuttato da bambini nello storico teatro cittadino. La manifestazione, organizzata da Rossella Sestito e dal Comunale, sarà presentato da Antonio Lia. Sarà presente il sindaco Sergio Abramo, il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni e l’assessore Danilo Russo. Interverranno la dottoressa Riccarda Alcaro e la presidente dell'associazione "Un futuro per l'autismo", Natalia Raione.