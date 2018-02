Ladro sfortunato. Prova a rapinare due donne e non ce la fa, ripiega su un sexy shop e viene beccato

Ha seminato letteralmente il panico, e per più di un’ora, tra Commenda e Quattromiglia di Rende.

Con una pistola in mano, poi rivelatasi in realtà un’arma giocattolo, ha preso di mira dapprima una donna, una 55enne di Castrolibero, in via Verdi, avvicinata e minacciata con la pistola mentre si trovava nel parcheggio di un negozio di casalinghi. La vittima, in un momento di freddezza, è riuscita però ad accendere il motore della sua auto ed a fuggire.

Stessa sorte, pochi minuti dopo, per un'altra donna, una 42enne di Lamezia Terme: di fronte al parcheggio di un supermercato, sempre in via Verdi, stava salendo sulla sua vettura dopo aver fatto la spesa, quando il rapinatore le si è presentato d’avanti, sempre armato, e le ha chiesto di consegnargli il portafogli.

Tentativo quest’ultimo andato male anch’esso, come quello precedente: due uomini che stavano lavorando nel magazzino del market si sono accorti di quanto stesse accadendo ed intervenuti l’hanno costretto nuovamente a fuggire.

La vicenda finisce quado i carabinieri, avvertiti di una rapina appena consumata all’interno di un sexy shop di via Marconi, sono arrivati sul posto e hanno rintracciato l’uomo bloccandolo. Perquisito gli è stata trovata dietro la schiena la pistola giocattolo e la refurtiva prelevata dal negozio, poi restituita alla proprietaria.

Per l’uomo, un 55enne cosentino, è scattato l’arrestato per rapina e poi il trasferimento nella casa circondariale di Cosenza.