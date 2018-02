Brutto tamponamento sulla Statale 106, ferito l’autista di un furgone

È di una persona ferita il bilancio di un incidente stradale avvenuto dieci minuti prima delle 10 di stamani, sulla Statale 106 Var/A, all'interno della galleria che si trova in prossimità dello svincolo per il comune di Borgia, nel catanzarese.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti in un tamponamento un furgone Renault Master ed un automezzo da cantiere.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco della sede centrale che hanno messo in sicurezza i due mezzi. Ferito ma in maniera non grave il conducente del furgone che è stato subito affidato al personale del Suem118 e trasportato successivamente presso una struttura ospedaliera.

Presenti anche i Carabinieri e l’Anas per quanto di competenza. Al momento la viabilità è consentita su un’unica corsia di marcia.