Proseguono le degustazioni a Fico, gran successo per i prodotti calabresi

Lo stand istituzionale della nostra regione a Fico continua a riscuotere un enorme successo, fortemente voluto dal presidente Mario Oliverio, presenta infatti ogni giorno decine di eventi e degustazioni dove vengono proposti i migliori prodotti dell’agricoltura regionale, grazie all’impegno del Dipartimento di Presidenza – Settore Internazionalizzazione della Regione Calabria e dell’Arsac, l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese.

Nell'ambito della sinergia creata con Eataly rientra la presenza a Fico, la Fabbrica Italiana Contadina inaugurata a Bologna, dove visitatori ed esperti gourmet internazionali hanno modo di apprezzare il meglio dell'enogastronomia regionale, con una programmazione fitta di eventi e manifestazioni che vedono protagoniste direttamente le aziende.

La storia millenaria della Calabria, considerata la patria della Dieta Mediterranea, è raccontata a Bologna attraverso un viaggio nei sapori e nei saperi, dove le tradizioni passano attraverso le abili mani contadine, che dall’epoca della Magna Grecia hanno saputo trarre il meglio dalla natura.

Caratterizzato al novanta per cento da colline e montagne, e naturalmente circondato da un mare incantevole, il territorio calabrese - le sue coltivazioni, l’unicità dei frutti, e non ultima la maestria culinaria dei calabresi - è all’origine dell’agricoltura europea.

I visitatori e gli esperti del settore hanno potuto godere di centinaia di prodotti regionali, come i Fichi di Cosenza Dop, il Torrone di Bagnara Igp, la Liquirizia di Calabria Dop, il Pecorino Dop Crotonese, l’Olio di Oliva Igp e il prezioso Miele di Calabria.

Non sono mancati eventi informativi e di formazione dedicati alla “Filiera agroalimentare calabrese e biodiversità”, o le “Settimane internazionali di promozione e di degustazione dell'olio extravergine Calabrese” con i viaggi sensoriali nelle diverse cultivar calabresi. E ancora: le famose Clementine di Calabria Igp, il Bergamotto, i Kiwi e i numerosissimi Dolci tradizionali.

Particolare attenzione è stata dedicata alle Patate della Sila Igp e a specialità uniche come la Cipolla Rossa di Tropea Igp, la Sardella di Crucoli e la ‘Nduja di Spilinga, mentre è stata una novità per il pubblico bolognese la presenza di un frutto tipico e particolare come l’Annona di Reggio. Senza dimenticare sua maestà il Peperoncino: l’Oro Rosso di Calabria è stato al centro di una settimana intera di degustazioni.

Tutti gli eventi sono stati accompagnati dal meglio della produzione vinicola calabrese: i delicati bianchi come il Greco, il Mantonico, il Pecorello e la Guarnaccia; e poi i famosi rossi come il Gaglioppo, il Magliocco Canino e il Nerello; per finire con i tipici terroir dolci: i passiti Greco di Bianco e Moscato di Saracena, e il Magliocco dolce delle Terre di Cosenza.

Fico sorge a Bologna, su 10 ettari e racchiude tutta la biodiversità italiana. All'interno della Fabbrica Italiana Contadina sorgono 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar. Si possono visitare 40 fabbriche contadine per vedere la produzione di agroalimentari. Inoltre è possibile partecipare a oltre 100 tra corsi, percorsi ed eventi educativi per grandi e piccini.

Sono tutte opportunità sulle quali la Regione Calabria ha investito con il meglio delle aziende e dei consorzi di produttori, che intendono inserirsi in un mercato innovativo, con la possibilità di essere selezionati per aprire sedi permanenti.