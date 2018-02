Verona, industriali regionali: strategie concrete per Calabria

"Ci sono sfide avvincenti, strategie concrete da attuare per far crescere la Calabria ed il Paese". Gli industriali calabresi guidati da Natale Mazzuca, presenti a Verona per dare il proprio contributo alle Assise 2018 di Confindustria, è scritto in una nota diffusa da Unindustria Calabria, hanno arricchito il confronto con proposte puntuali e rappresentative delle esigenze del territorio calabrese.

"La dotazione infrastrutturale - afferma Mazzuca - rappresenta una precondizione per la crescita ed un driver essenziale per l'inclusione sociale. Gli investimenti sono un'assicurazione sul futuro, per i giovani ed il lavoro. Servono un sistema fiscale equo ed efficiente che non sia nemico delle imprese, procedure burocratiche snelle, certezza dei tempi nelle risposte ai processi amministrativi avviati e trasparenza tangibile.

Il tema dell'innovazione ed i provvedimenti ad esso connessi restano prioritari per recuperare il divario con le aree più avanzate. Per questo proponiamo di definire una governance unitaria della ricerca e sviluppo, razionalizzando gli strumenti da inquadrare in un sistema unico nazionale, rendendo strutturale il credito d'imposta in R&I ed il patent box".

"Con le Assise Generali di Verona - si legge ancora nella nota - Confindustria ha inteso fornire al Paese un documento di politica economica strutturato ed articolato, con provvedimenti ed iniziative da realizzare nel breve periodo ed altre di respiro più ampio con sguardo rivolto ad un periodo più lungo. Sono stati indicati con chiarezza obiettivi da perseguire, tempi occorrenti, fonti finanziarie e ricadute economiche e sociali sui territori. Insieme a Mazzuca, alle Assise Generali sono intervenuti i presidenti delle sedi territoriali, dell'Ance, della Piccola Industria, dei Giovani Imprenditori e tanti imprenditori iscritti".