Pallanuoto. Under 17, in sei per una vittoria: Rari Nantes è pronta

La Rari Nantes Crotone giocherà contro il Cosenza. Mister Arcuri ritrova Matteo Chiodo che ritorna dall’infortunio al braccio che lo ha tenuto lontano dalla vasca per un po’. Per il resto la formazione sarà più o meno quella che abbiamo visto nelle ultime uscite e che tanto bene ha fatto.

“La pallanuoto purtroppo è tutto tranne che matematica – ha dichiarato alla vigilia della partita il portiere pitagorico Mattia Conti - la differenza in classifica non conta nulla. Affronteremo una squadra ostica che darà tutto per poterci battere. Soprattutto per dare dimostrazione che tale differenza non è reale. Il derby azzera le distanze. Dare per scontato qualcosa significherebbe dare un vantaggio enorme all’avversario”.

Avrà invece luogo a Crotone il concentramento per l’Under 17. Sei squadre si contenderanno i punti in palio per le giornate 5a e 6a del campionato nazionale di categoria, si tratta di Sport Project, Impero Fasano, Cosenza Nuoto, Airon Club Bari, Mediterranea Taranto e ovviamente la squadra della Rari Nantes. Scenderanno in acqua due volte ciascuno.

Dunque anche questo fine settimana oltre 100 ragazzi saranno nuovamente ospiti della piscina olimpionica crotonese alla ricerca del risultato. La Rari Nantes Crotone affronterà nell’ordine il Cosenza Nuoto nel derby Under 17 e la Mediterranea Taranto.

“Si tratta di test importanti per continuare a crescere sia come squadra che come singoli – ha detto l’allenatore Aldo Pantisano - fermo restando che essendo in casa ci teniamo a fare bella figura. Vogliamo i tre punti sia nel derby che contro i tarantini. Abbiamo lavorato tanto e bene. Ci aspettiamo buone prestazioni da parte dei nostri ragazzi. Sarà importante partite bene sin dalla prima partita”.