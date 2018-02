Frana lungo la Ss 107. Anas al lavoro, stasera confermata la riapertura

Dopo la messa in sicurezza del tratto stradale di Paola, che martedì scorso sulla strada statale 107 ‘Silana Crotonese’ è stato interessato da una frana, è prevista la riapertura al traffico per le 22 di questa sera, al termine degli interventi di bonifica, e con la disposizione del transito a un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.

I tecnici e il personale di Anas e della Protezione Civile sono sul posto per le attività di monitoraggio, le verifiche dell'area interessata dalla frana e per il coordinamento delle necessarie attività di messa in sicurezza.

Il traffico, fino al momento della riapertura, viene deviato per i veicoli diretti a Cosenza lungo la Ss 18 ‘Tirrena Inferiore’ e lungo la 283 ‘delle Terme Luigiane’ proseguendo fino allo svincolo di Tarsia per l'immissione sull'A2 ’Autostrada del Mediterraneo’; mentre i mezzi diretti a sud dovranno proseguire lungo la SS 18 fino ad immettersi in autostrada presso lo svincolo di Falerna.