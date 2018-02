Grande partecipazione al Franchising Day di Confesercenti

Gran successo per Confesercenti Catanzaro, con la proposta del “Franchising Day” una giornata, ospitata presso la Camera di Commercio, che ha visto partecipare 20 aziende su circa 90 della rete nazionale di FederFranchising, in gran parte afferenti al settore del food, e 65 iscritti che hanno potuto soddisfare le proprie curiosità in merito alle opportunità di avviare nuovi percorsi imprenditoriali o innovare format aziendali.

Il presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo, ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa che ha incontrato la giusta risposta del territorio: “il franchising – ha detto – rappresenta una formula sempre più di successo che può essere sfruttata particolarmente al Sud. Le tante adesioni alla manifestazione sono il frutto della programmazione, del lavoro e della professionalità che Confesercenti sta dimostrando sul campo ogni giorno. L’auspicio è che da questa giornata possano arrivare dei risultati concreti per il rilancio della città e del centro storico in particolare. Ora non ci sono più alibi, abbiamo a disposizione tante misure a livello nazionale, tra incentivi e sgravi fiscali, che possono favorire la nascita di nuove imprese”.

Ospite a Catanzaro anche Alessandro Ravecca, Presidente Nazionale Federfranchising, il quale ha sottolineato che “il franchising sta conquistando sempre più spazio perché è uno strumento che limita i rischi lasciando solo gli oneri di gestione dei clienti e dei dipendenti. E’ l’unico settore in crescita nel periodo della crisi. Il Franchising Day di Catanzaro è stato finora quello più partecipato, a conferma che le maggiori richieste arrivano proprio dal Sud dove c’è la voglia di lavorare secondo logiche non solo territoriali”.

Il presidente regionale di Confesercenti, Vincenzo Farina, ha evidenziato che “il franchising è un’opportunità specialmente per i giovani alla prima esperienza commerciale che possono disporre di una rete consolidata e di diversi strumenti di supporto. Per competere nel sistema globale e dell’e-commerce, è necessario poter garantire una distribuzione al dettaglio più efficiente e proporre prodotti di qualità in termini di prezzo e assistenza”.

Sono intervenuti alla giornata anche l’assessore alle attività produttive del Comune di Catanzaro, Alessio Sculco, e il segretario generale della Camera di Commercio, Maurizio Ferrara, che hanno sottolineato l’importanza di fare rete tra le istituzioni e le associazioni di categoria al fine di mettere a profitto tutte le opportunità per lo sviluppo dell’economia e del lavoro sul territorio.