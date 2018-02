Reggio. Le Muse tiene incontro dedicato alla politica

In prossimità del voto del 4 marzo 2018 il presidente Muse Giuseppe Livoti dedicherà un incontro ai candidati calabresi per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con l’unico fine di far conoscere gli schieramenti, i programmi per un dibattito apartitico in modo da essere pienamente consapevoli del voto.

“Una offerta formativa - commenta Livoti - poiché ogni domenica dall’inizio di ottobre trattiamo vari argomenti che vanno dalla società attuale all’essere umani, all’arte, alla musica, alle tradizioni popolari, alla poesia e dunque trattare per un appuntamento culturale le idee e di quello che vorrebbero realizzare i vari candidati calabresi ci sembrava cosa doverosa, poiché, conoscere ed informare sono delle coordinate democratiche che dovrebbero caratterizzare anche un sodalizio culturale. Solo dunque una sana occasione di riflessione e di partecipazione domenica 18 febbraio alle 18 alle Muse in via San Giuseppe 19, perché la politica oggi dovrebbe essere la piu’ alta forma di servizio per il bene comune”.

Il format della manifestazione vedrà due parti un count down di dieci minuti in cui ogni candidato si presenterà con il programma mentre una seconda parte in cui il pubblico in un minuto potrà porre a tutti i candidati la medesima domanda. I candidati verranno chiamati a parlare dopo un sorteggio dei nomi per ordine di estrazione.