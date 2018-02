Prove nella galleria Limina, chiusura notturna tra Mammola e Cinquefrondi

Limitazioni al transito tra i territori comunali di Mammola e Cinquefrondi. Per consentire le prove di automazione degli impianti all'interno della galleria 'Limina', lungo la strada statale 682 "Jonio-Tirreno". A partire da lunedì 19 e fino a giovedì 22 febbraio 2018, e dal 26 febbraio fino al 1 marzo 2018, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 'Limina' (escluso) e le aree di servizio (escluse).

I veicoli provenienti da nord fascia tirrenica (da Autostrada e da viabilità secondaria) diretti sulla strada statale 106 a Grotteria Mare, potranno uscire allo svincolo autostradale di Lamezia Terme proseguendo sulla strada statale 280 ‘dei Due Mari’- strada statale 106 ‘Jonica –strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’ in direzione Mammola o proseguire fino a Reggio Calabria proseguendo sulla strada statale 106 ‘Jonica’ in direzione Taranto - SS682 direzione Mammola.

I veicoli provenienti da nord, fascia ionica (sia da SS106 sia da viabilità secondaria) e diretti a Cinquefrondi, potranno proseguire lungo la ex strada provinciale 16 in località Bellino con prosecuzione sulla strada statale 106 Var fino a all’ingresso della strada statale SS 280 dir -SS280 in direzione Lametia Terme proseguendo in A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ fino allo svincolo di Rosarno sulla SS682 direzione Limina, o in alternativa, proseguendo fino a Reggio Calabria prendendo l`Autostrada A2 fino allo svincolo di Rosarno-SS682 direzione Limina.