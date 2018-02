Incendio in sala condominiale, panico nel palazzo. Distrutte bici e moto

Momenti di panico e numerose chiamate al 115 si sono registrati ieri sera per un incendio che si è sviluppato in una palazzina in Via Tommaso Campanella a Catanzaro.

La sala condominiale dell’edificio, posta al piano terra, è stata interessata dal rogo che ha distrutto mobili, ciclomotori, biciclette, scatole di libri, elettrodomestici in disuso e diverso materiale che era all’interno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono stati impegnati per diverse ore per domare l'incendio e riportare in sicurezza la zona. Il loro arrivo immediato ha evitato il propagarsi delle fiamme anche alle abitazioni.

Non si registrano fortunatamente danni a persone. Le fiamme e le alte temperature sprigionate all'interno della sala, hanno tuttavia provocato lo sfondellamento delle pignatte del solaio.

Il locale, in via cautelativa, è stato reso inagibile in attesa di verifiche tecnico-strumentali più approfondite. Accertamenti sono in corso da parte del personale vigili del fuoco per risalire alle cause.