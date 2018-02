Pensionati, i sindacati chiedono un incontro per i Piani di zona

Le segreterie del sindacato pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil della Città metropolitana di Reggio Calabria si sono riunite per fare una analisi della condizione degli anziani e dei pensionati alla luce dei progetti presentati dagli ambiti socio-assistenziali sui piani d’intervento – misura anziani - predisposti con il Piano Nazionale per i servizi di cura per l’Infanzia e gli Anziani non Autosufficienti e sull’attuazione della delibera della giunta regionale sul trasferimento delle funzioni in materia di politiche sociali dalla Regione agli ambiti socio assistenziali.

È così emerso un contesto di gravi carenze della sanità pubblica, mancanza di una adeguata rete di servizi domiciliari socio-sanitari, condizioni di povertà e di difficoltà economica, in cui versano le fasce più deboli di questo territorio. Per questo motivo Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil hanno chiesto a tutti i Comuni capofila ed ai sindaci degli ambiti territoriali della Città metropolitana un incontro urgente per fare il punto sulla realizzazione dei Piani di intervento richiamati - Misura Anziani - e sulla necessità di procedere alla elaborazione dei Piani sociali di zona.

E non solo, perché hanno chiesto ai Comuni degli ambiti territoriali socio assistenziali un incontro per portare il contributo delle organizzazioni sindacali nella elaborazione del Piano di Zona e delle iniziative da mettere in atto per costruire politiche socio-assistenziali atte a migliorare la vita degli anziani del territorio.