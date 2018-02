Rossano, controlli alle case popolari: un arresto e 7 denunce

Oltre quaranta carabinieri della Compagnia di Rossano e del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, nell’ambito di controlli svolti con l’ausilio di funzionari dell’ATERP (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica) e di tecnici delle società che gestiscono le reti elettriche e del gas, hanno arrestato una persona e denunciato altre 7.

Alcuni degli occupanti erano all’interno degli appartamenti senza averne titolo. Non solo: alcuni di questi avevano effettuato allacci abusivi alla rete elettrica che consentivano di alimentare due appartamenti controllati. La persona arrestata è stata colta in flagranza di reato per furto aggravato di energia elettrica ed i sette denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di invasione di edifici e di abusivismo edilizio, ai sensi della vigente normativa.

Le aree interessate dal controllo sono state Piazza Nino Chefalo, nella zona “Scalo” e via San Nilo, nel Centro Storico. In un caso gli uomini dell’Arma hanno riscontrato la presenza di manufatti abusivi in aree di pubblico passaggio, costruite in beffa ad ogni autorizzazione e ad ogni pagamento di concessioni edilizie.