Schiavonea, l’appello di Generazioni: “serbatoio rischia il crollo, cittadini in pericolo”

“Stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di cittadini legittimamente preoccupati delle condizioni nelle quali attualmente versa il vecchio serbatoio situato in via Barletta a Schiavonea di Corigliano. Una struttura fatiscente a rischio crollo, che sorge proprio di fronte alla locale scuola dell’infanzia frequentata ogni giorno da tanti bambini, a ridosso di numerose abitazioni e su un’arteria stradale sulla quale transitano continuamente veicoli d’ogni generiche. Tutto ciò suscita sentimenti di apprensione per la pubblica incolumità, sentimenti che condividiamo e dei quali ci facciamo portavoce presso chi di competenza”.

A parlarne è il presidente dell’Associazione GeneraAzioni, Alfonso Falcone.

“Siamo a conoscenza della complessa situazione che avvolge la competenza in materia, e dunque le annesse responsabilità in merito al presente e al futuro del serbatoio, tra Provincia di Cosenza, Sorical e Demanio, ma chiediamo all’Amministrazione Comunale di intervenire in modo tempestivo ed efficace, anche richiamando l’attenzione dei suddetti Enti, pur di addivenire ad una soluzione definitiva” - prosegue la nota.

“Pur se non direttamente responsabile della struttura, il Comune – termina Falcone – può e deve attivarsi celermente, magari inviando formale diffida agli Enti sopraccitati e provvedendo a mettere ulteriormente in sicurezza l’area. Occorre fare subito qualcosa prima che sia troppo tardi ed evitare tragedie che, oltre al comprensibile dolore umano, sono poi soltanto capaci di far chiedere a tutti: “perché non si è provveduto prima?”. Ne va della sicurezza di tutti noi cittadini e dei nostri figli”.