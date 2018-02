Aeroporto, Pugliese: “Prima gli aerei sulla pista, poi i soldi dei Comuni”

Il sindaco di Crotone Ugo Pugliese, dopo un deludente incontro con De Felice e il Presidente Oliverio, ha nuovamente riunito i movimenti, le associazioni di categoria e i sindacati per il rilancio dello scalo pitagorico.

Nei prossimi giorni, le amministrazioni comunali crotonesi hanno intanto deciso di firmare un apposito protocollo d’intesa per sostenere la ripresa dello scalo ionico. È stata netta la decisione di voler vedere prima di qualsiasi versamento in denaro, gli aerei sulla pista.

I sindaci, con in testa Ugo Pugliese, questa volta pretendono fatti e non più annunci, e rivolgono la propria attenzione verso quel vettore che ha dimostrato come l’Aeroporto di Crotone possa essere realmente attrattivo: Ryanair.

Ma per avere la compagnia low cost bisogna attivare prima il servizio Atc (Air Traffic Control) che per aeroporti di interesse nazionale, come Crotone, dovrebbe essere gratuito.