Depurazione, a Cirò 465mila euro da Regione

Ammontano a 465mila euro i fondi che la Regione ha deciso di stanziare per la depurazione di Cirò. I fondi destinati alla Città del Vino e del Calendario saranno investiti nella manutenzione dell’impianto di depurazione e nel completamento della rete fognaria. Di questi interventi saranno interessate anche le periferie.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Paletta che, esprimendo soddisfazione per il finanziamento di 465 mila euro di cui il Comune di Cirò è destinatario, coglie l’occasione per ringraziare ed elogiare il Governatore Mario Oliverio e la giunta regionale per l'attenzione sulla questione ed in generale per l'impegno complessivo della Regione rispetto alla necessità di elevare la qualità sostanziale dei servizi erogati alle comunità locali e la garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini, come quello all'acqua.