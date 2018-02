Top Volley Lamezia in cima alla classifica. A sei punti dalla seconda

Primato in classifica rinsaldato, con vantaggio sulla seconda tornato a + 6, e Final Four di Coppa Italia conquistata dopo la doppia sfida contro Leverano. Bottino decisamente positivo per la Conad Lamezia a pochi giorni dalla sfida casalinga contro la Angelina’s Bakery Saber Palermo, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di serie B maschile girone H.

“Non possiamo che essere soddisfatti per il traguardo centrato la settimana scorsa dopo la gara di Leverano – asserisce il presidente giallorosso Tommaso Perri – giocarci la Coppa Italia in qualità di unica squadra del Sud è un grande orgoglio per noi, un premio anche ai tanti sforzi fatti finora dalla squadra e dalla società”.

Si unisce ai complimenti al gruppo anche l’altro presidente del sodalizio lametino Salvatore Rettura “C’è da fare i complimenti a tutti, siamo riusciti a conquistare uno dei nostri obiettivi stagionali e porteremo il nome di Lamezia in giro per l’Italia. Voglio sottolineare soprattutto l’apporto dato alla causa dai più giovani, o comunque dai ragazzi che hanno giocato meno finora. Si stanno mostrando determinanti, soprattutto in campionato, nei momenti decisivi confermando di essere cresciuti tanto e di poter mettere in difficoltà le scelte del tecnico”.

Unico neo il non aver potuto provare ad organizzare la Final Four di Coppa Italia, in programma tra il 28 e il 31 marzo, a Lamezia a causa della chiusura al pubblico dell’Alfio Sparti. “Questo resta l’unico neo di questa stagione – ammette Perri - Ci spiace non poter giocare nel nostro palazzetto e nella nostra città. Sarebbe stato bello e sicuramente avremmo avuto una partecipazione incredibilmente numerosa allo Sparti per un’ipotetica Final Four di Coppa Italia, invece saremo costretti ad affrontare una lunga trasferta, oltre a quelle che affrontiamo, e assieme a noi i nostri tifosi, anche per ogni gara di campionato”.

E proprio il campionato propone domenica al PalaSport di Pianopoli, alle ore 18, la sfida contro Palermo che all’andata aveva reso la vita difficile alla Conad strappandole un punto. “Ci aspettiamo dalla squadra una prova giocata con maggiore lucidità e concentrazione rispetto a quella della settimana scorsa a Modica – riconosce Rettura – i ragazzi e il mister hanno la stessa fame di vittoria che abbiamo noi e sanno bene che non si può abbassare la guardia contro nessuno”.