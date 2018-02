Neve e pioggia in Calabria, disagi per la viabilità

Disagi alla viabilità sono stati registrati in Calabria, dove abbondanti nevicate nelle aree montane e piogge sparse in diverse zone stanno mettendo a dura prova la viabilità. La regione è infatti interessata da una nuova ondata di maltempo che oltre a un brusco calo delle temperature, sta portando grosse nevicate in Sila e disagi. Sì, perché sulle strade del cosentino sono in azione diversi mezzi spargisale.

La pioggia ha, invece, interessato diverse zone della Calabria, anche con rovesci di forte intensità. A Paola, sempre nel Cosentino, nella tarda serata di martedì ha ceduto un tratto di strada in via Miceli. Nella zona, negli ultimi giorni, è piovuto in maniera intensa.