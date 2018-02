Merce “a rischio” in vendita nel negozio cinese, sequestri 246 mila prodotti

Oltre 246 mila prodotti senza etichetta, senza avvertenze sulla pericolosità di alcuni materiali, la precisazione della provenienza e le indicazioni in lingua italiana ma anche privi della marcatura o con la stessa non conforme.

È quanto le Fiamme Gialle di Paola hanno trovato, durante un controllo in un grosso negozio della città, gestito da cinesi, durante un controllo per prevenire la vendita di merce ritenuta nocivo o pericolosa per la salute.

Tra i prodotti, che sono stati sequestrati, vi erano numerosi articoli di Carnevale ma anche elettrici ed elettronici non a norma, così come giocattoli senza marcatura (dunque non conformi), senza istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e correlate dalle avvertenze in lingua italiana, sull’uso e sull’età minima degli utilizzatori, sulla eventuale nocività del prodotto e sui materiali utilizzati per il loro confezionamento, oltre ad articoli destinati all’uso scolastico e cosmetici mancanti delle normali informazioni sul contenuto e sulla sicurezza.

Un mancato rispetto degli obblighi imposti dalle leggi che avrebbe potuto essere causa di effetti nocivi per i potenziali acquirenti, all’oscuro delle informazioni minime che l’etichettatura di qualsiasi bene di consumo dovrebbe contenere.

Il titolare del negozio rischia ora una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 60 mila euro.