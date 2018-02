Tragedia sfiorata nel centro storico. Crolla una palazzina abbandonata

Poteva trasformarsi in una tragedia ma, fortunatamente, così non è stato: data l’ora tarda, al momento del disastro nella zona non passavano né auto e né persone.

Nella serata di ieri parte del tetto ed una parete perimetrale di uno stabile disabitato, vetusto e maltenuto e alto tre piani, sono crollati nel centro storico del quartiere Sambiase di Lamezia Terme, cedendo improvvisamente e riversandosi su via Gioberti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del Fuoco del distaccamento della città della Piana che hanno provveduto ad eliminare le altre parti della palazzina che erano in imminente pericolo di caduta, mettendo poi in sicurezza la zona per salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

Presenti anche i tecnici comunali che, in via provvisoria, hanno transennato l’area inibendo completamente l'accesso in via Gioberti. Le cause del crollo sono da attribuirsi alle abbondanti piogge che dal pomeriggio hanno interessano la zona.