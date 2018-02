Doppia vittoria per i leoni della Lapietra che scalano la classifica

Avvio di grande agonismo da parte della Silan Volley con un primo strappo sul 6-2. La formazione ospite tiene un ritmo martellante e il gap sale (14-6). La Lapietra rimane sempre lontano e la Silan amministra un parziale pressoché dominato, seppur con un vano tentativo delle locali di tornare in scia nel finale: 25-23 il risultato del primo set.

Reazione d’orgoglio delle bizantine nella seconda frazione. Combattività in campo e punto a punto fino al 7 pari. Nella fase più calda del set (15-14 per le locali) turno al servizio che scava il solco: micidiale la Ginocchiere che, con 8 punti consecutivi, firma il break decisivo rossanese che decide di fatto il set (25-16).

Il terzo periodo si apre all’insegna dell’impulsività, con ben due penalty points piazzati dalle avversarie che condiscono con la rabbia la perdita di concentrazione. Ne approfittano le locali per aumentare il ritmo trovando il break sul 14-8. Riescono però a dare continuità alla propria offensiva le ospiti, che si portano a due soli punti dalle ioniche (17-15). Ma nulla si regala più in zona gialloblù che mulina punti con il servizio di Valeria Diaco (24-19). Lo strappo è impossibile da ricucire e il set finisce per 25-20 a favore delle gialloblù.

Il servizio della Prokopenko spinge fortissimo nel quarto set: 7 punti del 9-3 iniziale arrivano cosi. Le ospiti, pure in confusione, non vogliono uscire completamente dal match ma, nonostante qualche timido segnale di risveglio silano, la Lapietra ha ancora la testa giusta per riportarsi a distanza (17-12) e per firmare il 25-18 finale (Martina Forciniti).





Battezzano bene il primo set i pitagorici, piazzando un prezioso mini break particolarmente velenoso per gli avversari. Flebile la reazione dei rossanesi, poca cosa per spaventare i padroni di casa che chiudono sul 25-22.

Il Rossano riparte ancora con percentuali basse in attacco, per poi disunirsi su tutte le linee di gioco e lasciare campo libero agli avversari. La resa ai pitagorici è netta: 25-19.

Nel terzo set si rivede finalmente la forza della Lapietra che, complice una Provolley poco aggressiva e appannata, si toglie qualche sfizio e blinda il set sul 25-19.

Il quarto set rimane dall’inizio alla fine nel campo dei gialloblù, decisi ad allungare al tie-break: i locali non possono che rimanere a guardare i rossanesi mettere a terra palloni senza sosta e prendere il largo: 25-17 il risultato finale.

Dalla battaglia, anche emotiva, combattuta nel tie-break esce indiscutibile vincitore il Rossano, che ritrova fluidità di fronte a un avversario che sembra aver perso carattere e mordente. Non bastano i flebili sussulti dei pitagorici a invertire l’inerzia di un set in mano ai bizantini (15-9).