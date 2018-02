Estorce soldi ad anziano, arrestata rumena già ricercata

I Carabinieri di Corigliano Calabro nella giornata di ieri hanno sventato un’estorsione ai danni di un ultra 70 enne del posto da parte di una ragazza rumena, che è stata arrestata in flagranza di reato.

L’anziano si era rivolto in evidente stato confusionale ai militari chiedendo aiuto perché alcune ragazze gli avevano chiesto dei soldi dietro minacce e pressioni psicologiche.

I Carabinieri hanno ricostruito dettagliatamente l’intera vicenda. L’uomo era stato avvicinato da un paio di ragazze, probabilmente dell’est Europa, che lo avrebbero minacciato di rendere pubbliche alcune sue foto se non gli avesse corrisposto un’ingente somma di denaro per distruggerle

L’anziano, intimorito e non sapendo neppure di quali foto si trattasse, ha quindi dato alle donne la somma di 3 mila euro in contanti. Non contente le donne hanno continuato a chiedere soldi, altri 2 mila euro da corrispondere a mano nella giornata di lunedì.

Così l’uomo, disperato, ha denunciato tutto ai Carabinieri che, acquisiti i tabulati telefonici e gli estremi dell’assegno versato in banca, hanno pianificato, con la Procura della Repubblica di Castrovillari, l’incontro nella zona dello scambio.

Alla vittima sono state date dagli inquirenti delle banconote false appositamente segnate. Giunto sul luogo d'incontro, concordato dalla donna con una telefonata, dopo pochi minuti la ragazza rumena è salita sull'auto della vittima prendendo la busta dalle mani dell'anziano per poi dirigersi a piedi verso il centro di Corigliano. In quell’istante è intervenuto il dispositivo che, nonostante il tentativo di fuga, ha bloccato la donna.

Roxana Ciurar, rumena di 25 anni con numerosi precedenti di polizia, aveva con sé il telefonino utilizzato per contattare l'anziano signore, la busta sigillata con tutto il denaro falsificato al suo interno e, dopo gli accertamenti di rito, è stata arrestata in flagranza per estorsione aggravata. Rischia una reclusione fino a vent'anni, inoltre, i militari hanno scoperto che pendeva su di lei un ordine carcerazione per una rapina aggravata commessa nel 2016 in provincia di Caserta.

In quell'occasione, insieme ad altre due connazionali, aveva aggredito un anziano automobilista, dopo essersi fatta dare un passaggio, sottraendogli, nel contempo, il portafogli con tutto il contante presente. Alla donna, già portata nella Casa Circondariale di Castrovillari per estorsione, è stato notificato l'ulteriore ordine di carcerazione e dovrà scontare anche la reclusione per la rapina aggravata commessa nel 2016.