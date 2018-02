One Billion rising approda a Catanzaro

Anche quest’anno One Billion Rising, movimento fondato nel 2013 da Eva Ensler vuole far sentire la propria voce contro la violenza a Catanzaro. Il 14 febbraio saremo insieme nelle strade, nelle piazze, nei teatri, nelle scuole d’Italia e del mondo per manifestare contro ogni violenza e discriminazione, con ogni espressione artistica: danza, musica, teatro, lettura, proiezioni, ecc.

Un evento mondiale che si svolge in 200 paesi del pianeta, mobilitando un miliardo di persone unite nell’affermare una cultura del rispetto e della solidarietà. Il messaggio One Billion Rising 2018 è proprio quello dell’importanza della solidarietà come linfa vitale per una rivoluzione pacifica e arma contro ogni violenza.