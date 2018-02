Volley. Serie C. Bisignano sconfitto a Rende: preoccupa la classifica

Bisogna invertire la rotta. E anche al più presto. La sconfitta contro la Milani Rende allenata dall’ex Roberto Lionetti, in trasferta per 3-0, di certo non migliora l’umore in casa bisignanese, nonostante la giornata carnevalesca.

Nella gara arbitrata dal duo Gaetano Mazzuca e Gianguido Sposato, i punti in palio erano importanti per risalire la china e, soprattutto, per muovere una classifica che diventa ancora più preoccupante.

C’è da lavorare in settimana e cercare di migliorare il trend partendo già da sabato, nel match casalingo contro il Rossano, squadra terza in classifica e in lotta per la promozione.

Sacrificio, tenacia e senso di appartenenza: sono queste le tre parole che dovranno accompagnare la Kratos Bisignano in ogni match da qui fino al termine del campionato di Serie C di Volley, per ridare anche soddisfazione ai tanti tifosi che seguono la squadra biancoblu.

In questo momento bisogna rimanere uniti e compatti, attorno a una società che si sacrifica con passione offrendo alla città una passione sportiva, nonché agli stessi pallavolisti che meritano di sorridere quanto prima.