Giornata di Raccolta del Farmaco: a Castrovillari 280 confezioni

Dopo la giornata della colletta alimentare è toccata, sabato 10 febbraio, a quella del farmaco, importante tanto quanto e bisognosa, anch'essa, sempre di persone, disponibilità, tempo e coraggio, come un popolo silenzioso - ma operativamente "rumoroso" per quello che fa- testimonia ogni anno con azioni concrete come queste, senza arrendersi mai e, soprattutto, ribadendo rispetto e sostegno alla dignità.

Così anche nel capoluogo del Pollino si è vissuta la Giornata di Raccolta del Farmaco per donare medicinali da banco alle indigenze.

Nelle 4 farmacie, che hanno aderito a Castrovillari, le postazioni presso Caterini/Filpo, Giannoni, D'Atri e Blandi hanno fruttato circa 280 confezioni.

Una maratona di solidarietà partecipata che ha registrato, oltre la sensibilità di queste e la capacità di tanti nel mettersi in gioco, anche una gratuità attenta verso chi vive difficoltà ed è senza sostegni.

È questo l'abbraccio che continuerà- hanno affermato i volontari del Banco Farmaceutico/Fondazione onlus- con quanti collaborano e donano per far ricominciare a sperare coloro i quali vivono, stretti in questi tempi difficili, nel disagio tra le periferie sociali dell'esistenza.