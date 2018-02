Basket: Lamezia mantiene la vetta. Battuta Catanzaro 94-54

Virtus Catanzaro - Basketball Lamezia 54-94

(11-17, 24-44,40-71)

Catanzaro: Klacar 7, Commisso 7, Contartese 2, Angotti 5,Pallone, Dolce 1, Vitale, Markovic 27, Naccarato 2,Urzino, Scala 2,Farenza. Coach Ceroni

Lamezia: Rappoccio 3, Faranna 14, Marisi 7, Lazzarotti 10, Monier 18, Rubino 10, Giuliano, Rugolo 18, Meliado, Fragiacomo 4, Fragiacomo 4, Gaetano 11, Ragusa. Coach Pellicanó ass. Adone prep. Mascaro

Arbitri: Gallo - Politi.

Lamezia porta a casa due punti mantenendo la vetta. Ottima la prova dei giovanotti giallorossi che rimangono in partita per 15 minuti dando filo da torcere alla capolista lametina. I gialloblù ci mettono un po' a carburare ma già nel secondo periodo danno lo sprint giusto al match volando sul +20. Prova di squadra con 6 giocatori in doppia cifra per i lametini che nella seconda parte del match danno ampia rotazione alla rosa. Prima doppia cifra stagionale per Lazzarotti, autore di 10 punti.

In casa Catanzaro Markovic è stellare e ne segna 27. Nella prossima giornata Lamezia è attesa dal big match casalingo contro la terza forza del campionato, la Bim Bum Rende di coach Arigliano.