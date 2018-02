Pastore assassinato nell’ovile, freddato a colpi d’arma da fuoco

Si trovava nel suo ovile quando qualcuno lo ha raggiunto ed ucciso a colpi di fucile. Il fatto di sangue è avvenuto oggi in contrada Salvatore di Varapodio, nel reggino.

Vittima un pastore 65enne, Bruno Muratore, nato ad Oppido Mamermita, il cui cadavere è stato ritrovato dai carabinieri dopo una telefonata arrivata al 112 da parte di un cittadino.

Muratore era un persona nota agli investigatori per i suoi precedenti penali; in passato era stato anche in carcere, per 18 anni, per omicidio.

Per il momento non ci sono elementi che possano chiarire la dinamica dell’omicidio né tantomeno per risalire al movente. I carabinieri di Taurianova, a cui sono demandate le indagini, stanno indagando a 360 gradi non escludendo alcuna pista.