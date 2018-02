Lavoratori Lsu-Lpu, Cgil e Cisl chiedono tavolo tecnico

Le segreterie di Cgil e Cisl chiedono un incontro per risolvere il problema dei lavoratori Lsu e Lpu non ancora contrattualizzati. Bruno Talarico, e Luigi Tallarico, rispettivamente segretario generale Fp Cgil Catanzaro/Crotone/Vibo Valentia e segretario generale Cisl Fp Catanzaro/Crotone/Vibo Valentia hanno scritto una nota ai prefetti di Catanzaro e Vibo Valentia con la quale hanno chiesto la urgente convocazione di un tavolo tecnico per trovare la soluzione alla vertenza degli ex lsu/lpu che non sono stati contrattualizzati.

“A nostro parere - scrivono i due segretari – dalle due circolari, la prima del Dipartimento della Funzione Pubblica, la seconda della Regione Calabria risolverebbero positivamente i tanti dubbi dei comuni che sino ad ora si sono rifiutati di procedere al rinnovo della proroga dei contratti a tempo determinato fino alla fine dell’anno. Nel catanzarese sono Conflenti, Cortale, Platania, San Pietro a Maida, Lamezia Terme, Soveria Mannelli, e nel vibonese Arena, Acquaro, Dasà, Pizzo, Pizzoni, San Calogero, San Costantino Calabro, Ionadi, Dinami, Limbadi, Soriano”.