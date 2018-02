Lo sconcerto di Bruno: “da lunedì sei scuole saranno senza i loro presidi”

“Da lunedì tremila studenti calabresi saranno senza il loro preside. E tutto questo solo perché la sezione calabrese dei Corte dei Conti non ha potuto registrare il loro contratto. Succede in Calabria e solo in Calabria che per una questione burocratica ci si ritrovi nel caos. Caos destinato ad aumentare quando i sei dirigenti vedranno accolto il loro ricorso e otterranno la sospensiva"

Lo afferma l’onorevole Franco Bruno che denuncia una noncuranza sulla questione da parte del Miur e sottolinea come tutto ciò vada "a discapito degli alunni e della continuità didattica, del lavoro svolto finora e delle professionalità dei singoli”.

“Conosco personalmente alcuni di loro – conclude sconcertato Bruno - e quanto sono apprezzati nei territori e nella scuola. E anche per questo trovo assurdo che non si trovi una soluzione diversa. So di non essere il solo e mi auguro che oltre alla solidarietà che esprimo ai dirigenti e agli studenti, si possano presto mobilitare le istituzioni coinvolte”.