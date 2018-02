La Calabria alla Bit di Milano per diffondere il '‘turismo gastronomico’'

Un grande evento attende la Calabria a Milano in occasione della storica Borsa Internazionale del Turismo che dall’11 al 13 febbraio infatti sarà in vetrina con uno stand di oltre 500 metri quadrati nel Padiglione 3 - Stand G 106- G 114- C 115- C 121 – dove saranno ospitati ben 70 operatori turistici provenienti da tutta la regione per promuovere l’offerta turistica delle province calabresi.

Tema portante sarà poi la grande tradizione enogastronomica, data la proclamazione del 2018 come Anno italiano del cibo, in cui tanti sono gli eventi e le manifestazioni legati alla cultura gastronomica italiana.

Oltre, infatti, alla conferenza stampa sul tema “L’enogastronomica come esperienza turistica di valorizzazione di territori e tradizioni” che si terrà l’11 febbraio alle 11:30, sono in programma diverse degustazioni giornaliere “Rosso Calabria Event” - un brand, il Rosso Calabria, che punta ad esaltare la cultura e le tipicità del territorio - nonché il cooking show con lo chef Davide Fermino nell’ambito del Bit Of Taste, in un’area dedicata al turismo enogastronomico in cui vi sarà la possibilità per i visitatori di scoprire le eccellenze calabresi nel campo della cucina gourmet e della gastronomia tipica.

I percorsi enogastronomici, insieme a quelli culturali e naturalistici, sono la leva su cui la Regione e le politiche regionali puntano ai fini di diversificare l’offerta turistica. Accanto al turismo balneare, infatti, le diverse anime della Calabria possono soddisfare una domanda turistica più complessa e variegata che spazia dalla cultura all’arte, dalla storia alle tradizioni e alla natura.

Proprio la diversificazione dell’offerta turistica sarà oggetto di appositi incontri in programma.

Alle 16:00 dell’11 febbraio si terrà, infatti, la conferenza stampa sul tema “Valorizzazione degli itinerari culturali della destinazione turistica di Reggio Calabria” e il 12 febbraio, invece, alle 11.00 si terrà la conferenza stampa sul tema “Lo sviluppo del turismo lento in Calabria attraverso la pratica dei cammini”. A seguire ci sarà un focus sui risultati del progetto Pac “Supporto alle regioni convergenza per l’individuazione di opportunità nell’ambito del Turismo”.