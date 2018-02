Reggio, Sbarre cambia viabilità per lavori di manutenzione

L'ufficio “Pianificazione, mobilità sostenibile, trasporti e traffico” dell’Amministrazione Comunale ha disposto l’ordinanza per la regolamentazione del traffico veicolare e delle soste in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria, scarifica e bitumazione, che interesseranno le arterie stradali di Sbarre Centrali e Sbarre Superiori.

Nello specifico si dispone, dalle 7:00 alle 17:00, dal 12 al 20 febbraio, il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati e l’interdizione del transito veicolare a tratti successivi, secondo il procedere dei lavori, in via Sbarre Superiori nel tratto compreso tra l’ingresso carraio della Caserma dei Vigili e del Fuoco e l’intersezione con la via Padre Pio ed in via Sbarre Superiori nel tratto compreso tra la via Padre Pio e l’intersezione con la via Sbarre Centrali.

Gli agenti del Comando di Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria saranno presenti sul posto per coordinare le operazioni e consentire l’esecuzione dell’intervento di manutenzione nel minor tempo possibile al fine di arrecare il minor disagio possibile al fine di arrecare il minor disagio alla cittadinanza residente.