Investimenti sulla depurazione. Bova: "svolta epocale per la Calabria”

L’onorevole Arturo Bova, presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta, si esprime in merito al piano di investimenti per 260 milioni di euro sulla depurazione deliberato giovedì dalla Giunta regionale e si dice soddisfatto per “gli investimenti previsti dalla Giunta regionale in tema di depurazione che sono una grande notizia per la Calabria”.

“Per oltre un anno - prosegue -, come componente della commissione Ambiente e Territorio, mi sono interessato affinché le esigenze dei Comuni fossero messe in contatto diretto con la task force che la Giunta aveva istituito. E proprio con la task force voglio complimentarmi per il grande lavoro svolto in pochi mesi”.

“Sono d’accordo, poi, con quanto sottolineato dall’assessore Roberto Musmanno - spiega Bova -: il cambio di approccio dalla logica della gestione dell’emergenza a quella della programmazione degli interventi è per la Calabria una svolta oserei dire epocale. Con questa impostazione, forse per la prima volta dopo decenni, avremo il piacere di vedere i nostri mari puliti e quindi attraenti durante tutta la bella stagione”.

“È questo il cambio di passo che da tempo è auspicato dai calabresi, è questo il modo di gestire le risorse pubbliche che ci si aspetta da un governo capace, attento e competente - conclude Arturo Bova. Spero che questo sia solo il primo tassello di una lunga serie: alla Calabria vera servono azioni concrete. Serve capacità di pianificare ma soprattutto capacità di tramutare in fatti le idee. Mi auguro che anche i Comuni sappiano cogliere l’importanza di un cambio di passo del genere e che si sappiano superare le partigianerie politiche in nome del bene superiore che è lo sviluppo della Calabria e dei calabresi”.