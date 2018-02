Crotone pronta a festeggiare il Carnevale: premio alla maschera più originale

Prende forma la manifestazione il Carnevale delle Nazioni dedicata a Giuseppe Parretta, che domani grazie alla collaborazione con gli assessorati ai Quartieri, allo Sport, Turismo e Spettacolo, interesserà alcune zone del centro storico di Crotone che per l’evento saranno chiuse al traffico.

L’associazione Random, si occuperà delle postazioni di poster art mentre in altre zone ci saranno delle giurie coordinate dalle realtà che hanno promosso l’evento: Amici del tedesco, Random, Cooperativa One, Cooperativa Noemi, Amici Promotion Project, Csv, e Uisp. A queste si sono aggiunte altre realtà, anche l’associazione arbitri ha deciso di dare una mano e gestirà una delle 4 giurie.

La Croce Rossa fornirà gratuitamente la presenza di un’ambulanza. Altro momento commovente sarà la lettura di una lettera immaginaria di Giuseppe Parretta scritta da Lucia Bellassai.

Quattro le categorie in gara per la premiazione che avverrà alle 12:45 in piazza Duomo: infanzia, elementari, medie, superiori-adulti. Per partecipare basterà far scatenare la fantasia e presentarsi con un abito di carnevale che richiama una nazione, tanto per fare un esempio Robin Hood e la Regina Elisabetta per l’Inghilterra, Torero o Pablo Picasso per la Spagna, Moschettiere o Napoleone per la Francia, Arlecchino o Pulcinella per l’Italia, Cappuccetto Rosso o Biancaneve per la Germania, Hunziker o Heidi per la Svizzera e così via.

Non ci sarà limite alla fantasia. Sarà premiato il vestito più originale. Va bene dunque qualsiasi personaggio o anche cosa. La partecipazione ovviamente è gratuita.