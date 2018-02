L’Asd Martial Kroton Ryu prima società alle qualificazioni regionali juniores

La Scuola di Karate Crotonese ASD Martial Kroton Ryu, del Maestro Francesco Bellino, ha aperto la nuova stagione agonistica 2018 con grande soddisfazione e successo avendo conquistato un ricco bottino di medaglie, 3 Ori 3 Argenti e 2 Bronzi, nella gara di qualificazione regionale valevole per le finali del Campionato Italiano Juniores ed Assoluto di Kumite M/F e il prestigioso trofeo del 1° posto nella classifica assoluta per società.

La gara si è svolta, domenica 4 febbraio, al palazzetto dello sport “Marco Giuliano” di San Pietro a Maida – CZ. Alla presenza dei massimi dirigenti federali regionali della Fijlkam Calabria, quali il Presidente Gerardo Gemelli e il Vice presidente Karate Francesca Bilardi, si è dato inizio alla manifestazione organizzata con il patrocinio del comitato regionale Fijlkam dalle società Lametini, alla quale hanno partecipato più di 100 atleti nella specialità del kumite (combattimento) provenienti dalle varie società calabresi.

La prima competizione dell’anno ha visto l’inserimento delle nuove modifiche del regolamento arbitrale federale, riguardanti le classi d’età. Per l’appunto, nella gara Juniores le fasce d’età hanno previsto la partecipazione degli atleti nati dal 2003 (ultimo anno Cadetti) al 2001 (età 15-17 anni), mentre nella gara Assoluti la partecipazione degli atleti nati dal 2001(ultimo anno Juniores) al 1983 (età 17-35 anni). Tale cambiamento ha messo a dura prova gli atleti delle classi giovanili che si sono trovati davanti atleti di lunga esperienza. Il grande lavoro di valutazione, svolto egregiamente dagli Ufficiali di gara, è stato coordinato impeccabilmente dalla presenza e supervisione dell’arbitro mondiale WKF Giuseppe Notarianni e dell’arbitro europeo WKF Vincenzo Martino.

Obbiettivo centrato per il Team del Maestro Bellino coadiuvato dai Coach Carlo e Giusy Bellino, che ha conquistato sei pass per le finali nazionali, tre nella classe Juniores e tre negli assoluti. Ai suddetti pass se ne aggiungono altri due di diritto per i podi nazionali conquistati dai nostri due atleti lo scorso anno, rispettivamente Carlo Bellino medaglia di Bronzo al Campionato Italiano Juniores 2017, qualificato di diritto per gli assoluti 2018 nella categoria di peso 75 kg, e Giuseppe Franco medaglia di Bronzo al Campionato Italiano Cadetti 2017, qualificato di diritto per gli assoluti 2018. Questi i risultati individuali della classe juniores: 1° Pst. Med. Oro Ruggiero Marco Kg 50;1° Pst. Oro Martino Marco Kg 76; 2° Pst. Argento Liguori Domenico Kg 68; 5° Pst. De Angelis Mario Kg 61.

Risultati Kumite Atleti Classe Assoluti: 1° Pst. Oro Nino Sonia Kg 50; 2° Pst. Argento Viviane Leuzzi Kg 50; 2° Pst. Argento Claudia Martino Kg 61; 3° Pst. Bronzo Gigante Rita Kg 50; 3° Pst. Bronzo Marullo Pasquale Kg 67. Nella cerimonia di premiazione finale, effettuata dai dirigenti Fijlkam Calabria nelle persone del Presidente Gerardo Gemelli, del Vice Presidente Francesca Bilardi, del delegato provinciale di Cosenza Luciano Dichiera , del Commissario tecnico regionale Enzo Migliarese e il Responsabile del centro tecnico regionale Francesco Bellino, sono stati consegnati i trofei alle società che hanno conquistato più punti nella classifica assoluta. Queste le classifiche e i trofei consegnati: 1° Pst. ASD Martial Kroton Ryu -KR; 2° Pst. ASD Sport Karate Curinga – CZ; 3°Pst. ASD Karate San Marco Argentano; 3°Soc. Gin. Sport. Fortitudo1903 - RC.