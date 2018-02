Lamezia: si manifesta per la riapertura dell’aeroporto Sant’Anna

“Queste è solo una delle prime azioni che mettiamo in campo e non ci fermeremo fino a quando non vedremo gli aerei sulla pista dell’aeroporto Sant’Anna”. Lo ha detto il sindaco di Crotone Ugo Pugliese non appena sceso da uno dei pullman, dei sei, che sono partiti questa mattina da piazzale nettuno per manifestare a Lamezia presso la sede Sacal.

Un appello per il diritto alla mobilità, per il futuro, non solo della provincia di Crotone ma di tutta la fascia jonica, raccolto da sindaci, associazioni, sindacati e comitati cittadini.

A manifestare a Lamezia anche consiglieri comunali della massima assise cittadina, guidata dal presidente del consiglio Serafino Mauro.

Senza colorazione politica ma nell’esclusivo interesse del territorio e di tutta l’area jonica calabrese, partiti alle ore 9:00 da piazzale Nettuno i sei pullman sono arrivati intorno alle ore 11:30 presso l’area cargo terminal dell’aeroporto di Lamezia terme, facendo simbolicamente tappa nei comuni ubicati sulla strada da Botricello a Cropani e presso l’aeroporto Sant’Anna e la cittadella regionale. I manifestanti giunti Lamezia in pullman, si sono ricongiunti con coloro che erano arrivati all’aeroporto lametino con i mezzi propri.

Il nutrito corteo, aperto dai sindaci in fascia tricolore, elevando slogan per la riapertura dell’aeroporto e il diritto alla mobilità, si è recato presso la sede Sacal. Una delegazione dei Sindaci è stata ricevuta dai rappresentanti della società.