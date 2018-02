Lamezia Basketball torna in campo: primato da consolidare

A due settimane dall’ultimo match giocato, i giallo blu del Basketball Lamezia tornano in campo. Avversaria nel primo turno della fase ad orologio sarà la Virtus Catanzaro di coach Ceroni. Squadra formata totalmente dal settore giovanile giallorosso con ottimi prospetti che sta crescendo in questo torneo. I precedenti stagionali delineano una partita già scritta; la gara di andata terminò 103-51 mentre quella di ritorno 71-115. Netto il divario tra le due compagini ma risultato mai scontato.

I lametini nelle due settimane senza gare giocate hanno lavorato duro in palestra per farsi trovare pronti e concentrati in vista di questa nuova fase del campionato che delineerà la griglia playoff. Lamezia al momento gode di due punti di vantaggio sulla Vis e quattro su Rende. Le altre compagni sono tagliate fuori dalla lotta per la prima posizione con Soverato e Villa che si daranno battaglia per l’ultima posizione utile per accedere al playoff a 4 squadre. La palla a due è in programma sabato 10 febbraio ore 20.30 presso il PalaPulerà di Catanzaro lido. Abbiamo sentito il Team Manager dei giallo blu Danilo Cirelli.

Cirelli: “Queste due settimane ci hanno permesso di rimettere le cose a posto, di recuperare qualche influenzato e di allenarci in tranquillità. Entriamo nella fase calda del torneo, il nostro primato è molto appetito dalle squadre con cui lottiamo per questo ogni match sarà importante.

I ragazzi si sono allenati molto bene in questi 10 giorni di stop del campionato e credo che non vedano l’ora di scendere nuovamente in campo. Catanzaro, come tutte le squadre, va affrontato con la mentalità giusta consapevoli della nostra forza ma concentrati e determinati perché sappiamo che non possiamo permetterci cali di tensione. Sinceramente non vedo l’ora di vedere i miglioramenti della nostra squadra.”