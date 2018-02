Reggio: 39enne accoltellato da suocero e cognati dopo lite in famiglia

Da sinistra: Antonino, Santo e Antonio Flaviano

Un uomo di 39 anni, Carmelo Genovese, è stato accoltellato, dopo una lite in famiglia, a Reggio Calabria. Il fatto è avvenuto ieri sera nel quartiere Ravagnese, e la vittima è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

I tre presunti autori dell’accoltellamento sono invece stati arrestati e portati in carcere. Si tratta di Santo e Antonio Flaviano, rispettivamente 32enne e 23enne, cognati del 39enne, e di Antonio Flaviano, 67enne suocero del ferito, fermati dagli agenti della squadra mobile e delle volanti di Reggio Calabria.

I FATTI

Una lite familiare ha rischiato di trasformarsi in tragedia ieri sera a Reggio Calabria. Il personale della polizia di Stato è intervenuto a Ravagnese per un tentato omicidio a seguito di un accoltellamento.

Dopo una violenta discussione con la moglie, Genovese si sarebbe allontanato dalla propria abitazione per poi ritornare in un secondo momento ma, ad attenderlo vi sarebbero stati i due cognati ed il suocero che a seguito di una colluttazione lo avrebbero immobilizzato e colpito con un coltello a serramanico poi ritrovato dagli agenti.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso e sottoposto ad intervento nel reparto di chirurgia degli Ospedali Riuniti dove si trova in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

I tre arrestati, dopo gli accertamenti di rito, sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Arghillà in attesa del rito di convalida.